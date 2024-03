Gran premio UEFA, chi sta guadagnando di più dalle coppe? Milan al 20° posto

Quanto stano incassando i club europei? Di seguito la situazione squadra per squadra delle 96 partecipanti alle tre coppe europee. Abbiamo preso in considerazione solamente i premi UEFA, che comprendono la quota fissa per la partecipazione, a cui vanno sommati i premi per vittoria o pareggio, gli importi non distribuiti e la quota data dal ranking decennale. Non vi è invece il market pool, che non è reso noto.



CHAMPIONS LEAGUE

1. Real Madrid - € 90.492.421

2. Bayern - € 87.240.684

3. Manchester City - € 87.081.421

4. Paris Saint-Germain - € 74.488.474

5. Barcellona - € 71.528.947

6. Atlético Madrid - € 71.114.947

7. Porto - € 63.569.947

8. Borussia Dortmund - € 63.522.211

9. Arsenal - € 63.362.947

10. Napoli - € 58.044.211

11. Inter - € 57.630.211

12. Lipsia - € 54.473.947

13. Lazio - € 51.222.211

14. PSV Eindhoven - € 48.900.474

15. Manchester United - € 48.039.737

16. Siviglia - € 47.062.000

17. Shakhtar Donetsk - € 46.877.211

18. Copenaghen - € 44.559.474

19. Benfica - € 43.991.737

20. Milan - € 43.418.474

21. Real Sociedad - € 42.849.211

22. Salisburgo - € 37.806.737

23. Feyenoord - € 35.873.474

24. Braga - € 32.621.737

25. Galatasaray - € 30.140.737

26. Celtic - € 29.847.737

27. Young Boys - € 26.936.737

28. Lens - € 26.936.737

29. Newcastle - € 25.092.737

30. Stella Rossa - € 24.529.000

31. Union Berlino - € 24.529.000

32. Anversa - € 19.821.737

- - -

EUROPA LEAGUE

1. Rangers - € 16.270.000

2. Bayer Leverkusen - € 13.790.000

3. Liverpool - € 12.842.000

4. Villarreal - € 15.524.000

5. Molde - € 12.464.000

6. Slavia Praga - € 14.426.000

7. Atalanta - € 12.206.000

8. West Ham - € 12.062.000

9. Roma - € 11.538.000

10. Maccabi Haifa - € 11.078

11. Brighton - € 10.940.000

12. AEK Atene - € 10.832.000

13. Sporting CP - € 10.680.000

14. Marsiglia - € 10.416.000

15. Panathinaikos - € 10.172.000

16. Raków - € 9.644.000

17. Rennes - € 9.612.000

18. Qarabağ - € 9.582.000

19. Sparta Praga - € 9.514.000

20. Ajax - € 9.114.000

21. Olympiacos - € 9.016.000

22. Friburgo - € 8.952.000

23.Betis - € 8.586.000

24. Tolosa - € 8.568.000

25. Union Saint-Gilloise - € 6.882.000

26. LASK - € 6.150.000

27. Servette - € 5.914.000

28. Sheriff - € 5.856.000

29. Sturm Graz - € 5.736.000

30. Aris Limassol - € 5.108.000

31. TSC Bačka Topola - € 4.368.000

32. Häcken - € 4.194.000

- - -

CONFERENCE LEAGUE

1. Viktoria Plzeň - € 8.757.200

2. Brugge - € 8.701.500

3. PAOK - € 8.345.500

4. Maccabi Tel Aviv - € 8.090.500

5. Fiorentina - € 7.722.600

6. Fenerbahçe - € 7.601.800

7. Lille - € 7.466.800

8. Aston Villa - € 7.434.300

9. Gent - € 7.320.800

10. Ludogorets - € 7.210.300

11. Legia Varsavia - € 6.754.300

12. Dinamo Zagabria - € 6.710.600

13. Eintracht Francoforte - € 6.688.600

14. Slovan Bratislava - € 6.398.100

15. Ferencváros - € 6.318.400

16. Bodø/Glimt - € 6.164.600

17. Genk - € 5.694.400

18. AZ Alkmaar - € 5.496.900

19. Nordsjælland - € 5.172.600

20. Beşiktaş - € 5.140.700

21. Zorya - € 4.850.900

22. Astana - € 4.840.200

23. Olimpija - € 4.628.900

24. Aberdeen - € 4.471.700

25. Zrinjski - € 4.350.700

26. KÍ Klaksvík - € 4.172.700

27. HJK Helsinki - € 4.161.500

28. Lugano - € 4.095.200

29. Ballkani - € 4.083.700

30. Spartak Trnava - € 3.851.000

31. Breiðablik - € 3.529.000

32. Čukarički - € 3.218.000