Grande emozione all'U-Power: Pier Silvio Berlusconi in lacrime durante il ricordo di papà Silvio

Momento pieno di emozioni e toccante all'U-Power Stadium, soprattutto per Pier Silvio Berlusconi, figlio di Sivlio, ex presidente di Milan e Monza: Pier Silvio, infatti, è stato inquadrato in lacrime mentre Galliani e Scaroni parlavano in mezzo al campo al pubblico presente.