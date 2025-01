Grande prestazione di Pavlovic contro il Parma, tutti i numeri del serbo

vedi letture

La prestazione di Pavlovic contro il Parma, nonostante qualche piccola sbavatura, è stata di grande livello non solo per l’impegno, la dedizione e la grinta messa in campo, ma anche per quello che concretamente ha portato alla squadra in termini di numeri: un assist, quello per il gol decisivo di Chukwueze, un gol annullato, un rigore procurato, un 94% di precisione nei passaggi e ben sei duelli a terra su sette vinti.