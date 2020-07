Gravina "6 offerte per diritti tv? Serie A ha nuovo appeal"

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - "Il grande interesse manifestato verso il campionato di Serie A da importanti fondi e media company di livello mondiale è un'ottima notizia per tutto il calcio italiano". Al telefono con L'ANSA il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta compiaciuto le sei offerte di partnership arrivate alla Lega per la newco che dovrebbe occuparsi di diritti tv della Serie A. "A prescindere da come si svilupperà la discussione all'interno della Lega e senza entrare nel merito del processo in corso - spiega Gravina -, va registrato un dato incontrovertibile: il nostro campionato di vertice ha un nuovo appeal. Durante il lockdown la situazione sembrava critica, ma grazie al lavoro fatto in quelle settimane, ognuno nei propri ambiti di competenza, lo scenario è stato completamento ribaltato. C'è un fermento positivo intorno alla Serie A e questo non è casuale, piuttosto è frutto del percorso di valorizzazione di un patrimonio che non va disperso. Il calcio italiano - conclude il presidente della Figc - è un prodotto di valore che va sviluppato e commercializzato al meglio perché le ricadute positive saranno un fattore determinante per l'intero sistema". (ANSA).