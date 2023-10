Gravina: "Abbiamo dato un segnale importante e coerente sulla vicenda calcio scommesse, Ludopatia è piaga sociale"

Interviene così a Sky Sport Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, sulla situazione che in queste ultime ore ha coinvolto diversi professionisti sul tema calcio scommesse: "La nostra risposta è stata coerente, ma sicuramente non è un buon momento per il calcio italiano. La ludopatia è un problema sociale, non solo per quanto riguarda lo sport".