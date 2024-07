Gravina annuncia la volontà di convocare un'assemblea per la modifica dello Statuto

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Verificate le posizioni di tutti senza nemmeno parlare di richieste e di numeri specifici, sottoporrò al Consiglio Federale, già fissato per lunedì 29 luglio, la possibilità di convocare un'assemblea per la modifica dello Statuto per favorire,nelle prossime settimane, un'approfondita e auspico fruttuosa riflessione sulle modifiche da attuare". Sono queste le parole del presidente Figc, Gabriele Gravina, diffuse in una nota alla fine della riunione con le componenti federali. All'incontro che ha portato alla definizione del percorso regolamentare per le indispensabili modifiche statutarie,erano presenti tutte le componenti federali. (ANSA).