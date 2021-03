Gravina: "Aprire gli stadi a qualche migliaio di persone non metterebbe la salute in pericolo"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto oggi sul canale delle Commissioni consiliari del Comune di Firenze rispondendo anche a una domanda relativa alla riapertura degli impianti nel calcio: "Parlare di calcio in questo periodo ci dà energia in un momento così critico. Stiamo vivendo un momento di grande difficoltà e sicuramente il calcio di base è quello che sta soffrendo maggiormente. Stiamo cercando con grande tenacia di far capire quanto sia fondamentale la pratica dello sport. Io credo che non ci sia nulla di offensivo nel declinare un concetto a me tanto caro che “Lo sport è cultura". In stadi da sessantamila posti fare entrare qualche migliaio di persone non credo sia un pericolo per la salute dei nostri tifosi né per la salute dei nostri atleti".