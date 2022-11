Gravina: "Bene i club in Europa, ora speriamo nei sorteggi..."

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato il cammino delle squadre italiane impegnate in Europa al termine della fase a gironi: "C'è poco da commentare, è stata una bellissima finestra sul calcio internazionale - ha detto -. Abbiamo tre squadre agli ottavi di Champions, due in Europa League e due in Conference League, tutte le competizioni sono coperte. Ora dobbiamo solo sperare in sorteggi un po' più abbordabili per le nostre, ma sono convinto che tutto ciò che il calcio italiano sta esprimendo, anche a livello di entusiasmo, possa accompagnare questo processo di crescita anche sotto il profilo sportivo, perché sotto altri aspetti stiamo crescendo molto".