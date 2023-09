Gravina: "Buffon un monumento, è un ritorno a casa finalmente"

(ANSA) - FIRENZE, 04 SET - ''Sabato abbiamo parlato di un nuovo capitolo della storia azzurra che non può fermarsi, oggi un'altra bellissima giornata, uno dei più grandi monumenti della nostra storia, torna finalmente a casa''. Lo ha detto il presidente federale Gabriele Gravina presentando oggi a Coverciano il nuovo capodelegazione Gianluigi Buffon.''Sabato ho parlato di orgoglio di appartenenza e identità, con 214 convocazioni e 176 presenze Gigi è l'azzurro con più presenze, è l'emblema di ciò che ho detto - ha aggiunto Gravina - Quando lui ha smesso ufficialmente di giocare siamo tornati alla carica. E appena gliel'ho proposto lui ha citato Vialli e Riva.

Sono convinto che Gigi possa entrare nell'olimpo azzurro, lo è già come calciatore fra gli immortali, penso diventerà anche come dirigente. Scegliendo lui e Spalletti penso come presidente federale di aver onorato la maglia azzurra''. (ANSA).