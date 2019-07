Gravina, calcio italiano è più credibile

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - "Il calcio italiano sta aumentando la sua credibilità e lo dimostra anche la presenza costante al nostro fianco del presidente della Fifa, Gianni Infantino, testimonianza dei nostri sacrifici e del nostro grande impegno per un calcio sempre migliore". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine dei festeggiamenti a Firenze per i 60 anni della Lega Pro, che ha definito "la Lega dell' innovazione". Quindi Gravina ha parlato in chiave azzurra: "Questo colore è stato protagonista per tutto il mese di giugno a cominciare dal calcio femminile che ha portato grande entusiasmo. Stiamo lavorando per riconoscere l'indennità e l'importanza sempre maggiore del movimento. Quando alla Nazionale di Mancini - ha concluso Gravina - l'obiettivo è fare bene le prime due partite della stagione a settembre contro Armenia e Finlandia, due gare impegnative anche perché i giocatori vi arriveranno a preparazione appena cominciata".