Gravina critica il Milan: "I talenti li abbiamo. Rincresce vedere, però, come spesso non vengono utilizzati dai club, penso a Camarda del Milan"

Gabriele Gravina e l'imperativo categorico di questa Nazionale di qualificarsi al prossimo Mondiale. Il numero uno della FIGC ne ha parlato quest'oggi nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata al 'Messaggero Veneto': "E' è un mio cruccio. Ne ho mancato uno da presidente, quello del 2022, anche se mi attribuiscono anche quello prima. Solo partecipare a un Mondiale per un paese è una vetrina, un motivo di aggregazione per la gente. Ma le prospettive sono buone, sarà importante fare bene in Nations per il ranking e avere un sorteggio migliore alle qualificazioni.

"Poi in un altro passaggio Gravina ha aggiunto: "Negli ultimi cinque anni di nostra governance abbiamo avuto i risultati migliori nelle giovanili. Dalla 20 alla 19 fino al nostro orgoglio: la Nazionale Under 17 , il simbolo di una progettualità. Quei ragazzi hanno battuto 3-0 il fortissimo Portogallo anche in intensità e gioco. Ecco, non mancherà molto che l’Italia tornerà a essere riferimento con la nazionale maggiore, tornerà nella ristretta cerchia dei grandi mondiali. Perché i talenti li abbiamo, rincresce vedere però come spesso non vengono utilizzati dai club, penso a Camarda del Milan. Il talento ha bisogno di opportunità, all’estero le danno".

Fino ad oggi, Camarda ha collezionato due convocazioni con la Prima Squadra in questa stagione, giocando tutte le altre restanti partite con il Milan Futuro in Serie C.