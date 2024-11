Gravina: "Da capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa"

Il Consiglio Federale della FIGC, su richiesta della Lega Serie A, ha dato il via libera per l'apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juve e Inter al nuovo Mondiale per Club, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Nella nuova sessione di trattative tutte le società avranno la possibilità di tesserare nuovi giocatori.

Ma non solo. Nel corso del Consiglio Federale odierno, e dopo l'approvazione della Giunta Nazionale CONI dello Statuto Federale, il presidente Gabriele Gravina ha informato il Consiglio della decisione di convocare per il prossimo 3 febbraio l'Assemblea per il rinnovo delle cariche: "Abbiamo pubblicato il regolamento elettorale che tiene conto anche delle modifiche statutarie che sono state approvate nell'Assemblea del 4 novembre - le parole del presidente Gravina riportate dai canali ufficiali della FIGC-, con il CONI che a dimostrazione della nostra corretta applicazione delle norme statutarie e dei principi generali ha approvato il nuovo statuto".

In merito a un'eventuale ricandidatura, Gravina nella conferenza stampa post-Consiglio ha ribadito come in atto ci sia "un confronto molto aperto, ispirato ai principi della democrazia. Da questi colloqui tirerò le somme e successivamente comunicherò la decisione. Ho la consapevolezza di avere numeri molto importanti, ma è da capire se ci sono i presupposti per guidare la Federazione con una serenità diversa e con una progettualità prospettica per il calcio italiano. Loro possono scegliere, noi dobbiamo capire". Tra le componenti c'è anche la Lega di Serie A: "Quanto chiesto da alcuni club di Serie A in termini di autonomia è stato riconosciuto da noi, nonostante non rientrasse in nessun decreto legge. Continuo a ripetere che non è il momento dello scontro, ma delle progettualità".

Le decisioni del Consiglio Federale.

Licenze Nazionali. Nella sua informativa, il Segretario Generale Marco Brunelli ha illustrato le linee generali per la definizione del manuale delle Licenze Nazionali per la stagione 2025/26, con l’obiettivo di portarlo in approvazione nella riunione del Consiglio Federale del prossimo mese di dicembre. Nel frattempo, a partire dalla prossima settimana saranno convocati i tavoli tecnici per approfondire i singoli punti. "Iniziamo a programmare un nuovo modello di Licenze Nazionali - ha proseguito Gravina -, che ricalcherà quello della presente stagione sportiva ma con novità che incideranno tantissimo sotto il profilo del controllo di gestione".

Finestra di mercato a giugno. Tenuto conto dell’edizione 2025 della FIFA Club World Cup, su richiesta della Lega Serie A e nelle more della definizione del regolamento specifico, è stato inoltre deciso di autorizzare una finestra di trasferimento ulteriore dall’1 al 10 giugno 2025.

Novità regolamentari. A seguito della richiesta inviata dalla FIGC all’IFAB lo scorso 22 agosto di poter avviare alcune sperimentazioni di nuove regole del gioco, su richiesta della Serie A e sentito il parere dell’AIA, il Consiglio ha deciso di sperimentare nel Campionato Primavera 1 maschile (a partire dall’inizio del girone di ritorno) di riprendere il gioco con una rimessa laterale all’altezza del limite dell’area (riga dei 16 metri) come sanzione per la prolungata trattenuta del pallone da parte del portiere. "Questa è soltanto una delle proposte presentate dalla FIGC all'IFAB - ha sottolineato Gravina -. Tra le altre, presentate nello scorso mese di agosto, ci sono anche l'applicazione del tempo effettivo, l'adozione del Football Video Support nei campionati nazionali con una produzione televisiva di almeno tre telecamere, la possibilità per gli arbitri di spiegare tramite i maxischermi dello stadio le proprie decisioni, il VAR a chiamata, nostro vecchio 'pallino'".

Competizioni femminili. Dopo un confronto tra la Divisione Serie A Femminile Professionistica e il Club Italia, in considerazione del calendario internazionale e degli impegni delle calciatrici coinvolte nelle competizioni nazionali, per assicurare la migliore preparazione delle atlete al prossimo Europeo, è stato infine parzialmente modificato il programma della seconda fase del campionato e della Coppa Italia, anticipando di una settimana il termine delle stesse.