Gravina: "Da Ceferin complimenti per Euro U21"

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Il presidente della Uefa Alexandar Ceferin ha parlato dell'Europeo Under 21 disputato in Italia e San Marino come la migliore edizione tra le ultime cinque disputate, per media di spettatori con oltre 150 mila biglietti venduti. Il numero uno della Uefa ha parlato anche di condizioni perfette degli stadi, perché evidentemente riusciamo a mostrare delle eccellenze sotto il profilo infrastrutturale". Lo ha detto il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel suo intervento alla presentazione del ReportCalcio al Senato. Un buon presupposto per un'eventuale candidatura dell'Italia a ospitare gli Europei del 2028: "Le condizioni ci sono - ha ammesso il capo del calcio italiano - bisogna capire i tempi e se effettivamente può essere un obiettivo alla portata del nostro paese perché sento parlare di resistenze da parte di alcune parti politiche del nostro governo. Noi sappiamo benissimo che al 2022, quando si assegnerà l'Europeo del 2028".