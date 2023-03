Gravina e il piano anti crisi: "Euro 2032 da noi per risolvere il problema stadi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Gabriele Gravina non intende nascondere i difetti del nostro calcio. Come ripreso dal Mattino, in occasione di un convegno all'Università Luigi Vanvitelli di Caserta il presidente della Figc ha voluto rimarcare l'urgenza di una riqualificazione in toto del sistema. La speranza è quella di approfittare dell'Europeo 2032: "Stiamo lavorando per portare l'evento qui da noi. In questo modo mi auguro di risolvere il problema degli stadi".