Gravina e la Nazionale: "Abbiamo creato un gruppo con un regista straordinario come Mancini"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto dalle OGR di Torino in occasione del premio Golden Boy 2020, istituito da Tuttosport, soffermandosi anche sugli obiettivi dell'Italia: "Ha numeri importanti che hanno un filo conduttore. Che è quello che abbiamo chiesto a Mancini dal primo giorno. Non parlare di un obiettivo, vincere un Europeo o un Mondiale. Noi abbiamo chiesto a Mancini di raccontare una nuova storia, vincere è qualcosa di un giorno. Noi pensiamo a un percorso, l’idea di vedere tanti giovani. Ragazzi che gioiscono, Bonucci che rimane a vedere la Nazionale piuttosto che tornare subito a casa. Questa è la Nazionale, abbiamo creato un gruppo con un regista straordinario come Mancini. Tutti svolgono il loro compito. L’arrivo di Vialli è un contributo importante per migliorare. Non solo qualità tecnica, ma anche quella di relazione. Gianluca e la sua amicizia con Roberto testimoniano quello che l’Italia vuole e che fa bene al paese”.