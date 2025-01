Gravina: "Elezione Figc di lunedi sarà uno spartiacque.."

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "L'assemblea elettiva di lunedì sarà una giornata importante e di festa. Segnerà uno spartiacque importante di un modo di essere disponibili nel raccogliere le esigenze del mondo del calcio per trasformarle in progettualità future". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, commenta l'avvicinamento alle elezioni di lunedì prossimo che lo vedono candidato unico. "Sarà un'assemblea che inviterà ognuno di noi a mettere il massimo delle energie per dare una spinta di qualità al nostro mondo", ha aggiunto prima di definire la campagna elettorale sostenuta come "caparbia". Parlando di una ritrovata serenità con le Leghe ha concluso: "Oggi l'abbiamo toccata con mano, c'era un clima di massima serenità, consapevolezza e presa di coscienza.

C'è uno spirito di unità ritrovato su cui investire per il futuro ed è l'unico modo per poter affrontare la progettualità evolutiva e positiva del mondo del calcio. Dall'unità non si può prescindere. Ma un'importante presa di coscienza c'è stata già lo scorso 4 novembre con il riconoscimento dell'autonomia della Lega di A che inizia a dare i suoi frutti". (ANSA).