Gravina: "Gli arbitri meritano rispetto, non sono infallibili"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - "Gli arbitri meritano rispetto, non solo per la loro professionalità ma anche per la loro dignità di uomini. Gli ho testimoniato vicinanza e li invitiamo a essere una grande squadra. Non possiamo permettere che a ogni errore si metta in discussione il sistema pensando che l'arbitro sia infallibile. Non esasperiamo gli animi. Quando si colpiscono gli arbitri si colpisce il sistema del calcio italiano". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo l'incontro con gli arbitri a Roma. "Ho voluto incontrarli perché rappresentano una nostra eccellenza.

Ho fatto loro i complimenti. Nelle prossime gare internazionali ci saranno tre arbitri nostri. Stanno occupando oltre il 15% di presenza a livello internazionale nelle partite. Siamo al primo posto di tutte le federazioni europee - ha aggiunto -. É fondamentale che da parte nostra debbano avere supporto". (ANSA).