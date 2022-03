Gravina ha un piano per l'Italia: confermare Mancini come CT fino al 2026

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante la dolorosa sconfitta con la Macedonia del Nord che ha eliminato l'Italia dai play-off per i Mondiali in Qatar, Roberto Mancini potrebbe mantenere l'incarico di CT fino al 2026. Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina è attualmente a Coverciano, impegnato a sciogliere le questioni più importanti per il futuro della nostra Nazionale. Tra le parti ci sono stati e ci saranno ancora colloqui e confronti, ma sembra che a Mancini sia stato offerto un percorso condiviso per andare avanti con un gruppo fresco da far crescere fino al prossimo Mondiale in programma in Nord America. A scriverlo è il Corriere dello Sport.