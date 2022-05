Gravina: "Il mondo del calcio ha un linguaggio unico"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Sono particolarmente contento perchè riprendiamo un discorso interrotto nella visita al Santo Padre con Ceferin alla vigilia dell'inaugurazione della fase finale dell'Europeo, poi vinto dalla nostra Nazionale e forse prima delle eliminatorie mondiali dovevamo tornare per una benedizione speciale". Così ha detto scherzando il presidente della Figc, Gabriele Gravina alla presentazione della maglia commemorativa del 50° anniversario della fondazione dell'Associazione ASD Sport in Vaticano. "Io credo che il messaggio che arriva oggi, in maniera decisa e convinta, è che il mondo del calcio ha un linguaggio unico. Si trascurano quelle dimensioni legate alla partecipazione, alla condivisione, alla dimensione proattiva, di saper abbattere staccionate, superare confini, che mette lo sport al di là di semplici gesti atletici. Oggi in questa sala Paolo Rossi, altro simbolo della bellezza del calcio italiano, vogliamo testimoniare questi valori del mondo del calcio, soprattutto parafrasando Dostoevskij sul concetto di bellezza, il mondo dello sport è quel terreno di battaglia fra Dio e il diavolo per il cuore dell'uomo. Grazie a chi mostra il lato bello del calcio e dello sport", ha concluso Gravina. (ANSA).