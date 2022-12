Gravina: "Il rito abbreviato per le ammissioni ai campionati è un grande risultato"

MilanNews.it

Gabriele Gravina, presidente della Figc, è intervenuto dopo l'approvazione della norma già introdotta nel periodo pandemico e ora prorogata per altri 3 anni, che riduce drasticamente i tempi della giustizia statale per i giudizi sulle ammissioni ai campionati: "Un grande risultato - si legge su CalcioeFinanza.it - per tutto lo sport e per il calcio in particolare. Era una nostra esplicita richiesta che consente maggiore certezza in fasi molto delicate come quelle delle iscrizioni ai campionati".