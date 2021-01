Gravina: "L’Europeo sarà itinerante. Al lavoro per far entrare il pubblico all'Olimpico"

Gabriele Gravina, presidente della Figc, interviene subito dopo il Consiglio Federale di oggi. Queste le sue parole:

“Oggi un consiglio federale che aveva come argomento centrale l’approvazione del budget 2021. C’è un termine statutario imposto dal Coni entro il 31 gennaio, il budget è stato approvato all’unanimità e sancisce in modo netto quanto siano proficue le energie che il nostro mondo è impegnato a mettere a disposizione”

Sul budget: “Poi abbiamo affrontato un tema legato alla liquidità. Ho voluto ricordare quanto proficua è stata l’attività della nostra federazione nel produrre risorse da mettere a disposizione delle società. La nostra federazione non è una banca, ma si impegna a produrre risorse per ridistribuirle. Fugo qualunque dubbio: non abbiamo deciso di distribuire risorse per avere consenso, ma per un senso di responsabilità. Oggi abbiamo messo a disposizione 2 milioni per la Lega Pro e B e 2,5 milioni per i dilettanti di cui 500 mila per i settori giovanili”

Sul processo telematico: “Un altro argomento progetto sportivo telematico. Ieri ho scritto a Infantino per informarlo di un progetto partito su mia proposta nel 2019. Abbiamo deliberato di affidare a una società la costituzione e la creazione di una piattaforma per un pro. Abbiamo chiesto un finanziamento alla Fifa che è puntualmente arrivato. La Figc è la prima federazione nel mondo ad aver avviato un progetto tale. Avremo finalmente avvocati e organi di giustizia che utilizzeranno la nostra piattaforma. Fino a giungo saranno utilizzate tutte e due le modalità: cartaceo e telematico, ma dal primo luglio ci auguriamo che parta il processo telematico in definitiva”.

Sugli stipendi: “Oggi il mondo del calcio ha dimostrato ancora responsabilità. L’80% delle società di Serie A ha già pagato prima del termine e alcune anche hanno pagato già la mentalità di gennaio. Noi abbiamo aderito e preso coscienza di un dato oggettivo: del rinvio di eventuali mensilità ma solo in seguito a un accordo tra società e calciatore in sede protetta. Non deve comunque superare la data del 31 di maggio”.

Sessione di domande e risposte

Cosa ne pensa dello scontro Ibra-Lukaku?

“Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista. Sotto il profilo regolamentare il direttore di gara avrà evidenziato quanto visto in campo. Per quanto riguarda l’evolversi, la Procura acquisirà il referto del Giudice Sportivo per capire a cosa si riferisce questa squalifica. Se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o a frasi, credo che su questo il Procuratore adotterà i provvedimenti più opportuni”.

Può garantire che l’Europeo sarà itinerante?

“Sì mi sento di garantire che l’Europeo sarà itinerante. Ci siamo aggiornati al 5 aprile per fare altre riflessioni. Settimana prossima ci sarà un primo confronto per permettere l'ingresso di tifosi all’Olimpico. Mi auguro di convincere il Cts non appena la pandemia calerà e aumenteranno i vaccinati contro il Covid. Sono particolarmente ottimista. Tutte le federazioni coinvolte subirebbero una beffa oltre al danno per quello che hanno investito.”

Il processo telematico era uno dei punti di Sibilia

“Forse sono stato troppo veloce. C’è chi pensa e chi lo fa (ride, ndr). Non lo abbiamo presentato oggi, ma forse è stato un po’ distratto in questo anno che lo avevamo presentato. C’è stato un finanziamento della Fifa ed è un progetto che la Figc porta a casa a costo zero, il processo telematico non fa parte della campagna elettorale. L’assemblea sarà in presenza, l’hotel sarà covid free perché aprirà solo per noi”.

E' possibile aprire l'Olimpico agli Europei agli operatori sanitari?

“E’ una mia proposta e che ho fatto in tempi non sospetti. Sarebbe bella una piccola presenza per questi appassionati di calcio che hanno dato senso di responsabilità al nostro paese. Può essere un’ipotesi. Stiamo lavorando in termini di percentuali che comunque non potrà superare il 50%, ma riteniamo che debba essere anche inferiore. Importante che ci sia una presenza di pubblico e iniziare a confrontarci su un protocollo. Sarebbe positivo se potessimo dare la priorità ai vaccinati e a coloro che hanno dimostrato grande attaccamento a questa pandemia”.