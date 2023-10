Gravina: "L'unico che ha presentato progetti di riforme dal 2012 a oggi sono stato io"

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "L'unico che ha presentato progetti di riforme dal 2012 a oggi sono stato io". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, uscendo dalla Giunta Nazionale del Coni. "Fin quando nel nostro statuto federale esisterà la famosa clausola dell'intesa con le componenti non mi parlate più di riforme - ha aggiunto - E' un fatto più di volontà che non dipende da me. Andiamo a vedere i soggetti e guarda caso i soggetti che invocano il percorso delle riforme, poi non accettano di modificare lo status quo. In tutto questo poi i contatti esterni con la politica italiana credo non facciano bene al calcio e alle componenti di questi soggetti". (ANSA).