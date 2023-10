Gravina: "La ludopatia una piaga, ma non abbandoniamo i ragazzi"

(ANSA) - LONDRA, 17 OTT - "Chi ha sbagliato dovrà pagare, e noi faremo il possibile perché si arrivi ad una sentenza il più velocemente possibile. Ma, al di là dell'errore individuale, non abbandoneremo mai i giocatori coinvolti. Pagheranno se hanno sbagliato ma dopo li aiuteremo". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina è tornato sulla vicenda delle scommesse, ospite dell'Ambasciata Italiana a Londra. "In Italia i ludopatici sono un milione e mezzo. E c'è una contraddizione: da una parte lo Stato guadagna circa 16 miliardi di euro dal gioco d'azzardo, mentre noi ci troviamo a dover convincere i giovani a non giocare". (ANSA).