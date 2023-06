Gravina: "Le voci su Mancini al Napoli? Ipotesi fantomatica"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Sono state fantomatiche ipotesi davvero molto molto remote. Mancini è il nostro allenatore, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, riguardo alle voci sul futuro di Mancini e l'accostamento al Napoli: "Mancini è concentrata su un progetto di medio-lungo termine. Roberto è nel cuore degli italiani. è e resterà l'allenatore della Nazionale. Siamo tutti concentrati sulla Final Four di Nations League, è un evento importante. Vogliamo ritornare ad entusiasmare i tifosi.

La stagione è stata molto lunga e logorante, ma c'è grande voglia di azzurro. La prima sfida contro la Spagna è difficilissima, affrontiamo una squadra fortissima, ma - indica Gravina - questo gruppo ha saputo sopperire ad alcune carenze di qualità d'organo con determinazione, organizzazione ed entusiasmo. Dobbiamo tornare ad essere una squadra speciale". Tre sconfitte europee in finale: "Come movimento italiano non siamo purtroppo riusciti a centrare una vittoria, ma - afferma il n.1 della Figc - le tre finali sono un grande risultato, amplificato dalle cinque semifinaliste che hanno completato il rilancio del calcio italiano. Certo, è stato molto doloroso vedere tantissimi tifosi italiani delusi, ma ci sono tanti segnali di ripresa per il nostro calcio, uno su tutti: 14 italiani titolari in queste finali. Qualcosa sta cambiando". (ANSA).