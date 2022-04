Gravina: "Mi farebbe piacere ospitare lo Shakhtar di De Zerbi a Coverciano"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "A me farebbe piacere ospitare lo Shakhtar di De Zerbi nel centro tecnico di Coverciano a partire dal 20 di aprile al 10 di maggio. Abbiamo qualche difficoltà nei primi due-tre giorni, ma ci stiamo mobilitando per questo. Ci farebbe piacere, qualora riuscissimo sarebbe bello organizzare anche un'amichevole". Lo ha detto Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la conferenza stampa d'annuncio del vincitore del Premio Bearzot, assegnato a Roberto De Zerbi. "Grazie all'Us Acli per il supporto e per condividere con noi questa filosofia - ha continuato il n.1 della Figc -. Mai come questa volta il premio Bearzot è fatto su misura per identificare il valore e il destinatario del premio. Roberto De Zerbi sta dimostrando una capacità incredibile nel valorizzare la dimensione umana del calcio per sentimenti e partecipazione in un momento così difficile. Proprio per questo per me è un mito, rappresenta il calcio che mi piace. Alle sue doti umane ovviamente si aggiungono le motivazioni tecniche". (ANSA).