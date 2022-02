Gravina: "Mie dimissioni senza Mondiale? Falsa illusione"

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Il mio futuro di presidente legato alle sorti della Nazionale? Il calcio è sempre stato un mondo di illusioni e non escludo che qualcuno ne stia coltivando una. Chi dovrebbe sfiduciare il presidente federale visto il consenso che ha all'interno del consiglio e anche, permettetemi, all'esterno? Se c'è qualcuno che pensa questo è un anti-tifoso, un anti-italiano e sta coltivando una falsa illusione". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo una domanda sugli scenari politici in vista dei playoff Mondiali di fine marzo. "Io non coltivo la cultura delle dimissioni, difendo il progetto che ho portato avanti", ha aggiunto. (ANSA).