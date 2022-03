Gravina non pensa al Portogallo: "Cosa temo dei playoff? La prima partita, la più difficile"

MilanNews.it

"Cosa temo dei play-off per i Mondiali? La prima partita, la più difficile: pensiamo alla Macedonia del Nord, servirà massima concentrazione. Il resto andrà valutato a partire dalla sera del 24, dopo il match". Lo ha sottolineato Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenendo su Rai Gr Parlamento: "Mancini sta girando tutti i raduni, sta incontrando i ragazzi, sta scambiando riflessioni con loro. Questo è un segnale di quanto teniamo alla qualificazione: è fondamentale per noi sotto l'aspetto economico-finanziario, ma è importante per continuare a coltivare l'entusiasmo. Bisogna allontanare quella sorta di pessimismo che ha invaso il nostro mondo dopo i rigori sbagliati da Jorginho contro la Svizzera".

"Cominciamo a guardare con ottimismo e a dare ai ragazzi questa sensazione - ha proseguito Gravina - poi ci daremo appuntamento tutti insieme in Qatar, sia chi ha creduto, sia chi crede invece che la mancata qualificazione possa essere uno strumento politico di strumentalizzazione. Chi pensa questo non vuole bene all'Italia, alla nazionale, e perde tempo: chi lavora in questa direzione si qualifica da solo, mi spiace per la sua tristezza d'animo".