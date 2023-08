Gravina: "Non possiamo seguire la logica che gli stadi vadano migliorati, rinnovati o costruiti solamente in ottica di un grande evento"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è stato ospite di Sky Sport per presentare la 13ª edizione del ReportCalcio, il rapporto annuale sul calcio italiano e internazionale sviluppato dal Centro Studi FIGC in collaborazione con AREL e PwC Italia, e commentare le notizie d'attualità sul calcio italiano. Queste le sue dichiarazioni sugli stadi: "Non possiamo seguire la logica che gli stadi vadano migliorati, rinnovati o costruiti solamente in ottica di un grande evento. Non è condivisibile: i dati lasciano spunti di riflessione.

Se vogliamo parlare di patrimonio dobbiamo parlarne a proposito di infrastrutture e vivaio. Alla luce di ciò stiamo spingendo per far capire che è fondamentale avere una struttura accogliente per la fruibilità dell'evento sportivo. Abbiamo proposto Milano come sede della finale di Champions 2027 e stiamo facendo questo accordo con la Turchia".