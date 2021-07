Gravina presenta una bozza della nuova Serie A: 18 squadre e taglio dei costi

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, presenterà oggi in Consiglio Federale, una bozza del progetto volto alla sostenibilità del sistema calcio, che fra le altre cose, prevede anche la riduzione delle squadre partecipanti alla Serie A, a 18 squadre, con 2 retrocessioni anziché tre a cominciare dalla stagione 2024/2025. AL momento però il nuovo format non ha accolto molti consensi in quanto diverse società sono scettiche. La Federazione non vuole comunque forzare la mano e nel caso in cui la Lega dovesse mostrarsi contraria come in Spagna e in Inghilterra, si cercheranno altre strade per intervenire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.