Gravina: "Prima la gestione della rinascita, poi portiamo a termine le riforme interrotte a febbraio"

"Se dovessi basare la mia riconferma su ipotesi di percentuali e componenti, sarei un folle. Io intendo lavorare sulla base di un percorso condiviso da parte di presidenti e delegati". Così il presidente federale Gabriele Gravina nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport: "Ho dimostrato di saper gestire una drammatica fase emergenziale, ora vorrei essere messo alla prova nella gestione della rinascita ed ultimare il percorso di riforme interrotto nel febbraio scorso. Ciò che di straordinario è stato fatto negli ultimi mesi, infatti, non deve cancellare i risultati ottenuti prima: dalla riforma della giustizia sportiva allo sviluppo del calcio femminile, passando per l’ammodernamento del sistema di regole per l’iscrizione ai campionati e la creazione di una divisione per il calcio paralimpico e sperimentale. Rivendico con orgoglio il grande prestigio riconquistato dalla Figc anche fuori dal campo".