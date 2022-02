Gravina: "Qualificazioni Mondiali? Sono ottimista come Mancini"

(ANSA) - GENOVA, 04 FEB - "La qualificazione al Mondiale? Devo essere fiducioso, lo è Roberto Mancini e lo sono anch'io. Lui ci crede e ci credo anche io: sono ottimista come lui". Così il presidente della Figc questa mattina a Genova per partecipare ad un'iniziativa col calcio della Liguria a Palazzo Ducale parlando degli spareggi di marzo per conquistare la qualificazione ai prossimi Mondiali. Con Gravina è arrivata a Genova anche la Coppa di Euro 2020 vinta dagli azzurri di Roberto Mancini a Wembley. E' esposta nel porticato di Palazzo Ducale e quindi visibile al pubblico per l'intera giornata. Fuori da Palazzo Ducale un maxi striscione con la scritta: "100%, tifo libero e prezzi popolari " ed è stato consegnato anche un volantino firmato da 'La Sud, cuore della tifoseria della Samp in cui si chiedono stadi nuovamente aperti al 100%, tifo libero e prezzi popolari per i settori popolari (ANSA).