Gravina: "Quarantena di squadra con un positivo: questo è il tema che ci preoccupa"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, torna a parlare di tutti i temi che hanno fatto discutere circa il protocollo della Serie A, in primis quello della responsabilità penale dei medici di Serie A. "L’INAIL con una sua circolare ha già chiarito che c’è responsabilità solo in caso di dolo e di colpa grave. Quello che ci preoccupa rimane il tema del positivo che manda tutta la squadra in quarantena. Tema che affrontiamo con determinazione e anche con attenzione, per evitare un rapporto stressato che porti tensioni e il blocco del campionato". Il numero uno federale ha parlato anche del tema legato ai ritiri e alle sedi deputate a ricevere le squadre.