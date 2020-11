Gravina ricorda Giorgio Squinzi: "Modello di vita accompagnato da altissima sensibilità"

A margine dell'intitolazione a Giorgio Squinzi della nuova strada di accesso al Mapei Football Center e del campo sportivo in erba sintetica ad Adriana Spazzoli, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato: "Oggi è un giorno per me speciale che mi porta ad identificare questa immagine compiuta con l’immagine di Giorgio Squinzi, che ho avuto l'onore e il piacere conoscere. Oggi è un'immagine straordinaria sotto il profilo della capacità di saper trasmettere quel modello di vita, progettuale e di gestione ma soprattutto un modello accompagnato da un’altissima sensibilità".