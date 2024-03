Gravina si difende dall'accuse di appropriazione indebita e autoriciclaggio: "Sono vittima"

Nella giornata di ieri Gabriele Gravina si è recato spontaneamente alla Procura di Roma per rispondere alle accuse sorte in base al dossieraggio. Proprio in quel momento il presidente della FIGC scopre di essere indagato e che l'inchiesta ipotizza i reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio per il bando di assegnazione dei diritti tv della Lega pro nel 2018. L'accelerata si è avuta proprio grazie a questa decisione di Gravina di essere ascoltato per poter chiarire tutto in presenza dei suoi legali.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il numero uno del nostro calcio ha sostenuto per oltre due ore, documenti alla mano, che non c'è relazione tra quel bando e i soldi successivamente ricevuti per una collezione di libri antichi, mai poi esercitate, e usati per acquistare un appartamento in via Lambro a Milano. "È la seconda volta che devo difendermi da un dossieraggio, questo ancora più grave - dice dopo l’interrogatorio, ancora provato -. Sono vittima ma ora mi sento più leggero perché ho potuto ristabilire la verità".