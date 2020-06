Gravina, spero in piccola presenza tifosi allo stadio

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Mi auguro di cuore di poter vedere per la fine del campionato una piccola presenza allo stadio. E' impensabile che in uno stadio da 60.000 spettatori non ci possa essere spazio per una percentuale minima con tutte le dovute precauzioni". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina a Radio 24. "Sicuramente è prematuro oggi - aggiunge Gravina - ma potrebbe arrivare un altro piccolo segnale di speranza per il nostro Paese. Sarebbe un modo per ricompensare di tanti sacrifici e sofferenze gli appassionati del calcio italiano'' (ANSA).