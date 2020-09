Gravina "stadi riaperti in modo graduale,prima scuola"

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Per gli stadi deve essere "un'apertura graduale ma che chiede una sorta di posticipazione rispetto all'attività scolastica. Parte prima la scuola ed è giusta questa impostazione, per poi verificare gradualmente la possibilità di riapertura degli stadi". Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa congiunta con il numero uno della Fifa Gianni Infantino dopo l'incontro dei due a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. "Ci sono priorità - ha specificato Gravina - il premier Conte è stato molto chiaro: l'apertura degli stadi è un tema affrontato con molta attenzione, mi fa piacere che anche il premier abbia ascoltato le nostre istanze". (ANSA).