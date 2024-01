Gravina su Maignan: "So che è molto sereno. Ha apprezzato la compattezza dimostratagli dal mondo del calcio"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri pomeriggio nel corso della riunione del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina è tornato a parlare sul caso Maignan uscendo per la prima volta allo scoperto dopo i beceri episodi di Udine. Queste le sue dichiarazioni:

"Mancata cittadinanza onoraia a Maignan? Mi dispiace perché è un'altra occasione che ha perso il nostor paese per dare un segnale nuovo e diverso, però sono decisioni di carattere politico nelle quali non entro in merito. Fin dal primo momento abbiamo espresso la massima solidarietà a Maignan. Riteniamo che la federazione ha fatto davvero tutto quello che poteva per rendere le proprie norme le più complete a livello internazionale Ci dispiace per la città di Udine, per il Friuli, perché del resto se c'è una società cosmopolita come l'Udinese mi sembra strano che possa essergli assoggettata l'etichetta di una realtà razzista. So che Maignan è molto sereno. Ha apprezzato la compattezza del mondo del calcio e dello sport che gli ha manifestato solidarietà."