Gravina sul calcio femminile: "Sarà l'anno del Mondiale e della crescita"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato una intervista a margine della presentazione del documentario di Sara Gama che andrà in onda su Rai 3: "Uno spot straordinario, una testimonianza importante di questo grande lavoro svolto negli ultimi 3-4 anni di valorizzazione di tutto il movimento femminile all'interno del mondo dello sport. Dà l'esatta dimensione di una scelta politica all'interno della nostra Federazione che, nel 2020, ha aperto al professionismo".

Le società come hanno accolto questa novità?

"Quando c'è un cambiamento così impattante le risposte non sono tutte omogenee e concordi. Stiamo cercando di sostenere questo passaggio con risorse che sono nelle nostre disponibilità. Ora servono però alcune modifiche della Legge 91 per creare presupposti di agevolazione fiscale".

Questo per il calcio femminile è l'anno del Mondiale...

"Sì, è l'anno del Mondiale e della crescita. Anche durante la pandemia il calcio femminile ha avuto una crescita continua, costante. E questo anche grazie alla Coppa del Mondo. Il 2023 sarà un altro anno importante, saremo in un girone complesso e difficile, ma come sempre le ragazze avranno a disposizione tutto ciò che è possibile per affrontare nel migliore dei modi questo Mondiale".