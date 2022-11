Gravina sull'Italia: "Vincere i Mondiali del 2026? Prima qualifichiamoci"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - "Vincere i Mondiali 2026? L'impegno sarà tanto, ma prima pensiamo ad andarci". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenuto a margine del Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. "Non andremo al Mondiale in Qatar per una legge fondamentale dello sport: c'è la vittoria e c'è anche la sconfitta. Abbiamo sbagliato due rigori, quegli stessi penalty che invece ci hanno permesso di vincere l'Europeo. Ma al di là di questo abbiamo una esigenza fondamentale di investire nelle infrastrutture e nei settori giovanili" ha aggiunto. "Oggi - ha concluso Gravina - abbiamo ragazzi bravissimi, grazie anche al lavoro del Club Italia, il futuro non lo sappiamo se sarà roseo ma abbiamo voglia di impegnarci investendo". (ANSA).