Gravina sulle seconde squadre: "Modificare l'assetto come è previsto dalla Lega Pro non è possibile"

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato anche della possibiler introduzione delle seconde squadre in Lega Pro a partire dal prossimo anno: "Abbiamo ribadito le considerazioni positive di tutto il sistema calcistico al riguardo. Oggi modificare l'assetto così come è previsto dalla Lega Pro non è possibile". Sulla riforma complessiva delle norme attualmente in vigore, ci si dovrà necessariamente aggiornare a valle di una successiva delibera assembleare della Lega Pro che consenta il sovrannumero in Serie C. Di conseguenza, resta valida la normativa attualmente in vigore che prevede l’alternanza nei possibili ripescaggi.