Gravina, tanti temi su cui accelerare

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Semplificare la procedura per la sospensione di una partita in caso di cori discriminatori, pene più severe per chi commette illeciti, più controllo sui sottoposti a Daspo, maggior ruolo per steward e Slo. Al tavolo odierno abbiamo proposto questi argomenti su cui lavorare con più urgenza nel quadro di un 'decalogo' di proposte operative". Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo la riunione sulla violenza e al razzismo negli stadi che si è svolta a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia.