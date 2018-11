Gravina, violenza su arbitri è una piaga

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Apprezziamo l'intervento del Ministro dell'Interno Matte Salvini, che si è mostrato molto sensibile sul tema della violenza verso i direttori di gara. Vogliamo guarire insieme questa piaga e ci muoveremo in questo senso perché tali atti di incivilita siano eliminati del tutto". Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in una dichiarazione all'Ansa, mostra soddisfazione per l'intervento del capo del Viminale sull'aggressione al giovane arbitro nel campionato Promozione laziale. E domani Salvini e il sottosegretario Giorgetti hanno annunciato un incontro con il presidente dell'Aia, Nicchi. Alla presentazione del francobollo sui 60 anni del Centro Tecnico Federale di Coverciano, Gravina aveva già condannato l'aggressione: "L'appello dell'Aia e della mamma di questo giovane direttore di gara non sarà inascoltato, chi si macchia di questi gesti di violenza non può far parte del nostro mondo. Studieremo provvedimenti ancora più drastici per fermare questa deriva arrivando fino all'esclusione dei club".