Gravina,Vialli? Aspetto risposta a breve

(ANSA) - FIRENZE, 4 FEB - ''Vialli capodelegazione in azzurro? Rientra in un'idea di progettualità del Club Italia. E' stata una mia intuizione, ci siamo incontrati e parlati, aspetto una risposta, non c'è un termine anche se i tempi saranno relativamente brevi''. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina oggi a Coverciano per il primo stage dell'anno della Nazionale. ''Vialli è una testimonianza significativa sia come calciatore sia come uomo'' ha aggiunto Gravina. Il possibile arrivo dell'ex compagno di squadra è stato commentato con grande soddisfazione da Roberto Mancini. ''Ho visto Luca ma non so cosa si sono detti lui e il presidente, certo che mi farebbe enormemente piacere - ha affermato il ct azzurro - Abbiamo condiviso la gioventù e tanti momenti belli della vita. E potremmo condividerne molti altri. In più abbiamo anche Oriali che ha tanta esperienza''.