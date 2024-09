Graziani: "Ai miei tempi, Theo e Leao avrebbero dovuto fare i conti con noi giocatori che con l’allenatore"

Ciccio Graziani, storico ex attaccante della Serie A, ha parlato così dopo Lazio-Milan evidenziando l'episodio di Theo e Leao, isolati durante il cooling break col resto del gruppo. Ecco le sue parole a Mediaset:

"Theo e Leao? Li avrei chiamati. Gli avrei fatto capire che dovevamo venire a parlare con me. Abraham li ha chiamati ma loro hanno detto di no. Devono chiedere scusa anche ai compagni, non solo all’allenatore. Dovrebbero farsi un esame di coscienza. Le prime due partite le hanno guardate, non giocate. Non riescono ad incidere. Ai miei tempi, Theo e Leao avrebbero dovuto fare i conti più con noi giocatori che con l’allenatore".