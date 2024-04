Graziani crede nel Milan per lo scudetto: "Non è ancora tagliato fuori: sognare non costa"

L'ex calciatore di Serie A e campione del mondo con la Nazionale Ciccio Graziani è stato ospite, come di consueto la domenica sera, di Mediaset XXL, programma che chiude il weekend del campionato. Nel corso della trasmissione l'ex attaccante ha parlato del bel momento del Milan e non lo ha ancora escluso dalla corsa per lo scudetto, nonostante i diversi punti di vantaggio dell'Inter e le poche giornate a disposizione per provare un'incredibile rimonta: per Graziani sognare non costa nulla.

Le parole di Graziani sul Milan e sullo scudetto: "Il Milan non è ancora tagliato fuori, la matematica non c'è ancora. Sognare non costa nulla, avere l'ambizione di pensare che potrebbe succedere ok ma sempre rimanendo con i piedi per terra. Anche perché quest'Inter quest'anno non lascia spazio a questi pensieri. Vediamo domani dopo Udinese-Inter ma l'Inter comunque ha quasi 4 partite di vantaggio. 14 punti sono recuperabili, mai dire mai anche se l'Inter quest'anno ne ha persa una sola finora. C'è un derby di mezzo"