Graziani: "I 4 schiaffi presi dal Milan faranno capire al Napoli che la qualificazione è tutta da giocare"

MilanNews.it

Ciccio Graziani, ex attaccante e allenatore, si è così espresso a Marte Sport Live su Radio Marte: "La sconfitta col Milan possiamo tranquillamente catalogarla come un incidente di percorso molto salutare, la stagione non è finita, bisogna conquistare ancora tante cose. Il campionato è archiviato, il Napoli deve vincere solo tre, quattro partite, bisogna concentrarsi sulla Champions League. In campionato ha 16 punti di vantaggio, pure se le perde tutte il Napoli vince lo scudetto. In Champions invece i quattro schiaffi presi proprio dai rossoneri faranno capire agli azzurri che la qualificazione è tutta da giocare. L'assenza di Osimhen? Senza il nigeriano la squadra ha sempre fatto bene, io non sono affatto preoccupato, tra l'altro il ko col Milan sarebbe arrivato lo stesso.