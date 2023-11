Graziani: "il Milan può avere un piccolo vantaggio contro squadre inferiori, ma se tirano fuori qualcosa in più non vinci manco con loro"

vedi letture

L'ex calciatore e allenatore Ciccio Graziani ha parlato a Mediaset della crisi del Milan e sul calendario: "Un piccolo vantaggio il Milan può averlo, contro squadre inferiori, ma se tirano fuori qualcosa in più alla fine non vinci manco con loro. Lo abbiamo visto. Il gol annullato a Piccoli? Per me quello è fallo. Il pestone c'è stato. Il VAR lì deve intervenire. Giroud? Non può reagire in quel modo. Le due giornate potrebbero essere addirittura raddoppiate".