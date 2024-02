Graziani: "L’idea del Napoli è di non prenderne contro il Milan e quando giochi così alla fine le buschi"

vedi letture

Francesco Graziani, ex calciatore e allenatore, ha commentato a Tele A la prossima partita del Napoli contro il Milan: "Si parla già di difesa a 3, che poi diventa a 5, per la gara di Milano. L’idea è di non prenderne contro il Milan da quanto dite e quando giochi così alla fine le buschi.

Io ho visto Lazio-Napoli e ad un certo punto ho messo Tv2000 e mi sono ripreso con la messa. Una squadra deve pensare all’avversario ma deve avere un’identità e non può cambiare tutto in base ad un avversario con una, due o quattro punte. Per questo il calcio italiano è brutto, sicuramente difficile, ma ci sono partite veramente difficili da seguire”.