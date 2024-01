Graziani: "Leao ha momenti in cui è stratosferico, a volte però è superficiale"

Prima di pensare all'importante sfida casalinga contro il Bologna, il Milan si gode ancora la vittoria, di cuore e rabbia sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor. Ha fatto il giro del mondo il brutto episodio riguardante Mike Maignan, vittima di cori e intimidazioni razziste da parte di alcuni, "tifosi" Dell'Udinese, tanto da costringere l'arbitro Maresca, a dover giustamente interrrompere la gara nel corso del primo tempo. Prestazione standard per Rafa Leao, che non ha saputo incidere direttamente nel match, ma che è comunque riusciuto a mettere la propria impronta in 2 su 3 gol segnati dai rossoneri. Del portoghese e del Milan ha parlato così, a Sport Mediaset XXL', Ciccio Graziani.

Queste le sue parole: "La sconfitta ieri avrebbe riaperto un’altra valanga di polemiche. Il Milan ha giocatori che possono trovare sempre una giocata vincente. Leao ha momenti in cui è stratosferico. A volte diventa superficiale. Deve diventare più forte e partecipe e segnare di più"