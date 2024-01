Graziani punzecchia Theo dopo il rigore: "Studiati il regolamento"

Nel corso dell'edizione domenicale di Sportmediaset XXL, l'ex calciatore ed allenatore Ciccio Graziani ha punzecchiato Theo Hernandez dopo il rigore di ieri sera, prima fallito e poi irregolarmente ribattutto a rete dal terzino del Milan, rimasto stupito una volta resosi conto che l'arbitro Massa glielo aveva annulato.

"Come fa Theo Hernandez a non sapere che dopo aver colpito il palo su rigore non può colpire la palla? Lo devi sapere a questi livelli. Non solo la riprendi e fai gol, ma soprattutto vai ad esultare. Ma questi ragazzi il regolamento lo sanno o non lo sanno? Ci sta che il pubblico non sappia certe regole, ma chi sta in campo deve saperlo. Theo, studiati il regolamento".